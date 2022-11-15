Европейская страна пожаловалась на убытки из-за потери российских туристов

В Венгрии зафиксировано существенное сокращение общего турпотока в связи с потерей российского рынка. Оно составило 10–15%, заявил «Известиям» посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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Убытки знаменитых купален в этом году без туристов из РФ составили около 311 млн форинтов (€765 тыс.), добавил он.

Посол подчеркнул, что российские граждане были самыми «щедрыми посетителями». Они занимали третью строчку среди иностранных туристов по общему объему потраченных средств в стране.

Но весной власти Венгрии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов и отменить все рейсы в РФ.

Дипломат, ссылаясь на данные венгерской статистики, заявил, что в начале этого года число гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, достигало в среднем 55 тыс. в месяц. Но с марте максимальное количество составляет 5–6 тыс.