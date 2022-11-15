Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
53 минуты назад

Европейская страна пожаловалась на убытки из-за потери российских туристов

Лера Букина

В Венгрии зафиксировано существенное сокращение общего турпотока в связи с потерей российского рынка. Оно составило 10–15%, заявил «Известиям» посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

Европейская страна пожаловалась на убытки из-за потери российских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Убытки знаменитых купален в этом году без туристов из РФ составили около 311 млн форинтов (€765 тыс.), добавил он.

Посол подчеркнул, что российские граждане были самыми «щедрыми посетителями». Они занимали третью строчку среди иностранных туристов по общему объему потраченных средств в стране.

Но весной власти Венгрии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов и отменить все рейсы в РФ.

Дипломат, ссылаясь на данные венгерской статистики, заявил, что в начале этого года число гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, достигало в среднем 55 тыс. в месяц. Но с марте максимальное количество составляет 5–6 тыс.

Как заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, власти Венгрии считают, что Евросоюзу следует отказаться от своей санкционной политики и не принимать девятый пакет санкций против России.

Экономика,Петер Сийярто,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители