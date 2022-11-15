Набиуллина призвала трезво оценить ситуацию в стране

«Нам нужно очень трезво и с открытыми глазами смотреть на ситуацию, это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем», — подчеркнула Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.