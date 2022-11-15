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49 минут назад

Набиуллина призвала трезво оценить ситуацию в стране

Лера Букина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости давать объективную оценку ситуации в стране. По ее словам, не исключено ухудшение экономического положения, передает РБК.

Набиуллина призвала трезво оценить ситуацию в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам нужно очень трезво и с открытыми глазами смотреть на ситуацию, это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем», — подчеркнула Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

При этом, по словам главы регулятора, страна нуждается в структурной перестройке экономики.

10 ноября Набиуллина, комментируя прохождение российской экономикой дна, заявила, что не любит заниматься его поисками.

В октябре глава Центробанка сообщила, что

нижняя точка спада валового внутреннего продукта (ВВП) России придется на середину следующего года. Она указала на улучшение прогноза по ВВП на этот год. По словам Набиуллиной, падение экономики будет составлять 3–3,5%.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Госдума,
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