Германия полностью заполнила хранилища газа

Впрочем, агентство всё же отмечает, что ситуация с голубым топливом ещё остается напряженной, а жителям страны по прежнему необходимо помнить об экономии этого ресурса. При этом часть хранилищ возможно заполнить и выше отметки в 100%, так как в данном случае речь идет о гарантированных объемах.