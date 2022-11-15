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14 минут назад

Германия полностью заполнила хранилища газа

Елена Прошина

Германия заполнила подземные хранилища газа на все 100%. Об этом сообщило Федеральное сетевое агентство страны на своём официальном сайте.

Германия полностью заполнила хранилища газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впрочем, агентство всё же отмечает, что ситуация с голубым топливом ещё остается напряженной, а жителям страны по прежнему необходимо помнить об экономии этого ресурса. При этом часть хранилищ возможно заполнить и выше отметки в 100%, так как в данном случае речь идет о гарантированных объемах.

Одновременно с этим Германия завершила постройку первого в стране мобильного терминала по приему судов с сжиженным природным газом.

Благодаря этому терминалу ФРГ сможет заменить часть российского газа уже в начале следующего года.

Ранее о высокой заполненности газохранилищ отчитались и власти Италии.

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