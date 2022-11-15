Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что постройка Северного широтного хода (СШХ) на Ямале была приостановлена. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Хуснуллина, к реализации проекта вернутся после того, как будут закончены другие, более приоритетные проекты.
«Северный широтный ход – мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона», – сказал он.
Хуснуллина также добавил, что строительство СШХ продолжится после постройки Восточного полигона, а также Мурманского железнодорожного узла.
Ранее Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идет по плану, несмотря на сложности.
«Строители работают слаженно, несмотря на сложности. Каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно все идет по графику», — сообщил он.