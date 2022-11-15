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1 час назад

На Ямале приостановили строительство Северного широтного хода

Елена Прошина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что постройка Северного широтного хода (СШХ) на Ямале была приостановлена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хуснуллина, к реализации проекта вернутся после того, как будут закончены другие, более приоритетные проекты.

«Северный широтный ход – мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона», – сказал он.

Хуснуллина также добавил, что строительство СШХ продолжится после постройки Восточного полигона, а также Мурманского железнодорожного узла.

Миру предрекли новый катастрофический кризис

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что восстановление Крымского моста идет по плану, несмотря на сложности.

«Строители работают слаженно, несмотря на сложности. Каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно все идет по графику», — сообщил он.

Экономика,Марат Хуснуллин,
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