В ЦБ оценили влияние санкций на экономику России

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, российский банковский сектор сумел выдержать удар западных санкций. Более того, объём кредитования растёт уверенными темпами, а плавающий валютный курс помог бизнесу подстроиться под новые условия. Таким образом, главная цель рестрикций — спровоцировать неуправляемый коллапс российской финансовой системы — не была достигнута, подчеркнула председатель ЦБ. Как полагают эксперты, на этом фоне значительно возрастает роль развития собственных международных платёжных систем, которые должны способствовать увеличению внешнеторговых расчётов.

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Российская финансовая система оказалась под ударом беспрецедентного количества санкций со стороны Запада. Впрочем, несмотря на трудности, банковский сектор смог устоять и сейчас продолжает бесперебойно функционировать. Об этом во вторник, 15 ноября, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

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По её словам, не допустить серьёзных проблем в отрасли удалось за счёт устранения с рынка хронически неустойчивых банков. Подобные кредитные организации могли бы не выдержать большого количества внешних ограничений, что привело бы к эффекту домино, добавила глава ЦБ.

«А также именно поэтому банки создавали так называемые буферы — запас, который можно использовать в трудный момент. Мы эти буферы также распускали в пандемию, затем банки восстановили свою подушку безопасности. И использовали её вновь весной. В итоге банки стабильны, кредитование растёт хорошими темпами, отвечая на возросшие потребности экономики», — объяснила в ходе выступления в Госдуме Эльвира Набиуллина.

Как отметили в Центробанке, одним из главных факторов устойчивости системы стал в том числе и плавающий валютный курс. Напомним, в конце февраля масштабные санкции со стороны Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка. Так, если на момент объявления о первых ограничительных мерах курс доллара колебался в диапазоне 76—80 рублей, а курс евро — в коридоре 86—91 рубля, то в марте значения ненадолго поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно. Одновременно многие иностранные компании объявили о своём уходе и старались минимизировать контакты с российским бизнесом.

«Нашим предпринимателям было очень непросто наладить новые каналы поставок, найти новых партнёров в странах, с которыми они раньше не работали. И укрепление рубля, которое произошло в II квартале, даёт возможность восстанавливать объёмы и потребительского, и инвестиционного импорта, несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен. То есть работает на переориентацию экономики, на новую географию международного сотрудничества, является предохранительным клапаном в ответ на ограничения по поставкам товаров в Россию», — отметила Набиуллина.

На этом фоне существенно возрастает роль глобальных платёжных систем, которые стабильно работают в условиях западных ограничений, признают опрошенные RT аналитики. По данным регулятора, трафик системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (выступает аналогом SWIFT. — RT) вырос почти на четверть в 2022 году. Так, на конец октября к инструменту подключились уже 440 участников, включая нерезидентов из 12 стран.

«Развитие альтернативных международных систем позволяет укреплять внешнеэкономические связи с дружественными странами и ключевыми торговыми партнёрами. Более того, такой подход стимулирует развитие въездного и выездного туризма», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Помимо этого, стабилизации финансового сектора способствовал рост объёмов торговли в национальных валютах, считают специалисты. По данным Федеральной таможенной службы, за последнее время доля евро во внешнеторговых контрактах России уже снизилась на треть, а использование доллара — на 40%. Между тем в международных договорах заметно возросла роль юаня, турецкой лиры, иранского риала, индийской рупии, казахстанского тенге и арабского дирхама, пишет РИА Новости.

«Целью санкций было спровоцировать неуправляемый коллапс нашей финансовой системы. К такому внеэкономическому риску, как санкции, очень непросто подготовиться. Его, что называется, не учесть в математических моделях. И расчёт был именно на это. Но мы последовательно повышали устойчивость финансовой системы к шокам в целом, и это помогло», — объяснила глава ЦБ.

Целевой ориентир

По словам Эльвиры Набиуллиной, основной целью кредитно-денежной политики остаётся адаптация финансового сектора и стабилизация макроэкономических показателей. В частности, ЦБ продолжит работать над возвращением годовой инфляции к таргету 4%. Как подсчитали в Центробанке, в 2023-м рост потребительских цен снизится до 5—7%, а к целевому значению показатель вернётся в 2024 году.

Добиться подобных результатов можно за счёт постепенного смягчения монетарной политики, уверены эксперты. Отметим, что на последнем заседании в октябре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Центробанк не стал менять значение после того, как непрерывно снижал его в течение полугода. В дальнейшем ЦБ будет ориентироваться на динамику деловой активности в стране и объём оборота денег, считают аналитики.

«Речь идёт о том, что регулятор будет повышать или понижать ключевую ставку. Подобный подход позволит снижать инфляционное давление, но при этом стимулировать рост экономики через доступные заёмные средства», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как отметили в Центробанке, ВВП России по итогам года сократится на 3—3,5%, а в период до 2025-го темпы роста экономики стабилизируются на уровне 1,5—2,5%. Похожие оценки ранее озвучил в эксклюзивном интервью RT и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Как рассказал глава ведомства, в текущем году спад экономики страны составит 2,8—3,3%.

По мнению Кудрина, жёсткая санкционная политика Запада в отношении России сказывается на финансовых показателях, однако российская экономика продемонстрировала высокую адаптивность к изменившимся условиям. Так, многие компании уже сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, и успешно обходят западные ограничения.

«Конечно, мы должны учитывать, что часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдёт на следующий год. В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдёт никаких новых сложных событий», — подчеркнул собеседник RT.

Как полагают эксперты, пик кризиса, связанный с большим количеством ограничений, уже прошёл. Более того, ряд специалистов не исключают, что спад экономики прекратится в следующем году, отметила Наталья Мильчакова. Среди основных драйверов роста аналитик назвала сохранение высоких цен на энергетическое сырьё и другую российскую экспортную продукцию.

«Не стоит сбрасывать со счетов и национальные проекты, которые продолжаются, несмотря на объективные сложности. Сейчас крайне важно инвестировать в развитие новых, особенно цифровых технологий, образование и продолжать начавшееся в период пандемии COVID-19 наращивание инвестиций в здравоохранение», — отметила эксперт.

По её словам, для структурной перестройки экономики необходимо переориентировать спрос на внутреннее производство за счёт полноценного запуска импортозамещения. Вместе с тем динамика восстановления экономики будет зависеть и от внешних факторов, считает Артём Деев. Эксперт не исключает, что отложенный эффект санкций страна ощутит в следующем году. В то же время росту экономики, уверен аналитик, будет способствовать стабилизация потребительского спроса внутри страны и переориентация экспортных потоков.