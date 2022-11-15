Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

"Ведомости": в России может возникнуть дефицит складской техники

Газета.Ru

Из-за ухода европейских и японских производителей складской техники из России и сложностей с поставками из Китая в стране возник дефицит этой продукции. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на отчет логистической компании ПЭК.

Россия может столкнуться с дефицитом складской техники
Фото: FreepikFreepik

Не хватает в основном погрузчиков различной модификации. Дефицит подтвердили представители логистических и транспортных компаний, а также такие дистрибуторы складской техники, в том числе «Севко», STS Logistics, «Инстройтехком».

Поставки и обслуживание техники после 24 февраля остановили американские John Deere и Caterpillar, немецкие Juhandrich и Continental, японские Tadano, Kamatsu и Hitachi, финская Metso.

Как отметили в отчете ПЭК, цена запчастей для машин этих производителей выросла на 30-200% в зависимости от категории. Сроки поставок увеличились вдвое. Хуже всего ситуация обстоит с электронными компонентами.

Во второй половине мая сообщалось, что в России дебютировал новый бренд спецтехники AGB Construction Machinery. Первая же новинка отечественной компании — экскаватор-погрузчик 3CR — в точности повторила аналогичный британский трактор JCB 3CX ECO.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители