Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил закачку

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) 14 ноября впервые этой осенью превысил закачку в них. Таким образом в регионе стартовал отопительный сезон, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 14 ноября составил чуть более 83 млн куб. м, а закачка - только 77 млн куб. м. Подобный нетто-отбор из европейских хранилищ случился впервые с конца предыдущего отопительного сезона в апреле.

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Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,6%, в них находится 103,36 млрд куб. м газа. Максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд кубометров.

Нетто-отбор газа из хранилищ ведут Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Румыния. В остальных странах закачка все еще превышает отбор, при этом она значительно снизилась, а изъятия, наоборот, выросли.

Заполнение хранилищ шло во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по высоким ценам. С начала ноября средняя цена газа составляет около $1 190 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с предыдущими месяцами из-за приближения запасов газа к максимуму, установления аномально теплой погоды в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Маршруты поставок российского газа

Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 16 ноября сохраняются в прежнем объеме - 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.