Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил закачку

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) 14 ноября впервые этой осенью превысил закачку в них. Таким образом в регионе стартовал отопительный сезон, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 14 ноября составил чуть более 83 млн куб. м, а закачка - только 77 млн куб. м. Подобный нетто-отбор из европейских хранилищ случился впервые с конца предыдущего отопительного сезона в апреле.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,6%, в них находится 103,36 млрд куб. м газа. Максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд кубометров.
Нетто-отбор газа из хранилищ ведут Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Румыния. В остальных странах закачка все еще превышает отбор, при этом она значительно снизилась, а изъятия, наоборот, выросли.
Заполнение хранилищ шло во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по высоким ценам. С начала ноября средняя цена газа составляет около $1 190 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с предыдущими месяцами из-за приближения запасов газа к максимуму, установления аномально теплой погоды в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.
Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 16 ноября сохраняются в прежнем объеме - 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".
26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.
Будущее украинского транзита также остается туманным. "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. "Газпром" категорически отверг все требования "Нафтогаза", заявил, что не будет оплачивать не оказанные украинской компанией услуги по транзиту и предупредил ее о возможных санкциях РФ в случае продолжения суда. При введении санкций России против "Нафтогаза" "Газпром" не сможет исполнять обязательства по совершенным сделкам, включая проведение финансовых операций.