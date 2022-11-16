Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Европа перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ, начав отопительный сезон

ТАССиещё 1

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) 14 ноября впервые этой осенью превысил закачку в них. Таким образом в регионе стартовал отопительный сезон, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил закачку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 14 ноября составил чуть более 83 млн куб. м, а закачка - только 77 млн куб. м. Подобный нетто-отбор из европейских хранилищ случился впервые с конца предыдущего отопительного сезона в апреле.

Видео дня

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,6%, в них находится 103,36 млрд куб. м газа. Максимальная же вместительность европейских газовых хранилищ, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд кубометров.

Нетто-отбор газа из хранилищ ведут Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Румыния. В остальных странах закачка все еще превышает отбор, при этом она значительно снизилась, а изъятия, наоборот, выросли.

Заполнение хранилищ шло во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по высоким ценам. С начала ноября средняя цена газа составляет около $1 190 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с предыдущими месяцами из-за приближения запасов газа к максимуму, установления аномально теплой погоды в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Маршруты поставок российского газа

Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 16 ноября сохраняются в прежнем объеме - 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.

Будущее украинского транзита также остается туманным. "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. "Газпром" категорически отверг все требования "Нафтогаза", заявил, что не будет оплачивать не оказанные украинской компанией услуги по транзиту и предупредил ее о возможных санкциях РФ в случае продолжения суда. При введении санкций России против "Нафтогаза" "Газпром" не сможет исполнять обязательства по совершенным сделкам, включая проведение финансовых операций.

Экономика,Нафтогаз,Газпром,ФСБ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители