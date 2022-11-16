В России начались проблемы со сбором урожая

Из-за ухудшения погодных условий в России темпы уборки подсолнечника снизились до рекордно низких уровней 2017 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные обзора «Совэкона». К 10 ноября урожай удалось собрать лишь с 64 процентов посевных площадей против 90-95 процентов за аналогичный период в прошлые годы. Однако, по словам экспертов, на стоимость подсолнечного масла ситуация не повлияет.

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На темпы уборки повлияли обильные осадки в сентябре и октябре, приведшие к переувлажнению почвы. Проанализировав тенденцию, «Совэкон» снизил прогноз урожая подсолнечника в 2022 году с 17 до 16,1 миллиона тонн. Похожую цифру называют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 16,35 миллиона тонн. К 10 в России было собрано 11,6 миллиона тонн.

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Наиболее серьезные проблемы начались в Центральном и Приволжском федеральном округе. По словам директора по маркетингу ГК «Благо» Кирилла Мельникова, при ухудшении погодных условий возможно дальнейшее снижение сбора.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько при этом подчеркнул, что сельхозпроизводителям не хватает мощностей для хранения и сушки подсолнечника, поэтому им приходится увеличивать предложение. Аграрии увеличивают продажи, спрос переработчиков активизировался, есть сообщения об очередях у маслозаводов, подтверждают аналитики «Совэкона».

Один из источников «Ъ» на рынке добавил, что у переработчиков подсолнечника были большие переходящие запасы с прошлого сезона, что дополнительно снижает риски дефицита этой культуры. Директор «Совэкона» Андрей Сизов напомнил, что колебания цен на подсолнечник в России не влияют на котировки масла.