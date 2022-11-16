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54 минуты назад

Дерипаска ожидает изменений в мировой финансовой системе в ближайшие три-четыре года

ТАССиещё 1

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что мировая доллароцентричная финансовая система существенно изменится в ближайшие три-четыре года. Такое мнение бизнесмен высказал в своем Telegram-канале.

Дерипаска предсказал изменения в мировой финансовой системе
Фото: ТАССТАСС

"Что точно, так это то, что доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года. Инвесторы будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другие схемы расчетов, без долларовых рисков", - отметил он.

Дерипаска добавил, что рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО (государственных краткосрочных облигаций) в 1998 году. При этом предприниматель не ожидает дефолта США.

Экономика,Олег Дерипаска,Казначейство США,
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