Дерипаска предсказал изменения в мировой финансовой системе

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что мировая доллароцентричная финансовая система существенно изменится в ближайшие три-четыре года. Такое мнение бизнесмен высказал в своем Telegram-канале.
"Что точно, так это то, что доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года. Инвесторы будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другие схемы расчетов, без долларовых рисков", - отметил он.
Дерипаска добавил, что рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО (государственных краткосрочных облигаций) в 1998 году. При этом предприниматель не ожидает дефолта США.