Дерипаска предсказал изменения в мировой финансовой системе

"Что точно, так это то, что доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года. Инвесторы будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США, а рынки и трейдеры - другие схемы расчетов, без долларовых рисков", - отметил он.