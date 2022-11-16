Число работающих пенсионеров в России рекордно снизилось

По итогам третьего квартала 2022 года в России оказалось минимальное количество работающих пенсионеров за последние 18 лет. Число таких граждан снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 413,6 тыс. и составило 8,1 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) и Росстата.

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«По состоянию на 1 октября 2022 года количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 млн человек, снизившись на 413,6 тыс. по сравнению с показателем на 1 июля. Их число стало минимальным с 2004 года — тогда было 7,8 млн», — говорится в материале.

При этом речь идет о пенсионерах, состоящих на учете в ПФР. Получатели пенсий в системе Минобороны, Министерства внутренних дел, Следственного комитета и других силовых структур не попали в статистику.

Число работающих пенсионеров в России снижается на протяжении последних шести лет — с 2016 года. Ежегодный спад фиксировался в диапазоне от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. Исключением стал разве что 2018 год, когда количество работающих пенсионеров в стране снизился по сравнению с 2017-м всего на 2 тыс. граждан, уточняется в статье.