Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
21 минуту назад

Число работающих пенсионеров в России в третьем квартале снизилось до минимума за 18 лет

Газета.Ru

По итогам третьего квартала 2022 года в России оказалось минимальное количество работающих пенсионеров за последние 18 лет. Число таких граждан снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 413,6 тыс. и составило 8,1 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) и Росстата.

Число работающих пенсионеров в России рекордно снизилось
Фото: ТАССТАСС

«По состоянию на 1 октября 2022 года количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 млн человек, снизившись на 413,6 тыс. по сравнению с показателем на 1 июля. Их число стало минимальным с 2004 года — тогда было 7,8 млн», — говорится в материале.

При этом речь идет о пенсионерах, состоящих на учете в ПФР. Получатели пенсий в системе Минобороны, Министерства внутренних дел, Следственного комитета и других силовых структур не попали в статистику.

Число работающих пенсионеров в России снижается на протяжении последних шести лет — с 2016 года. Ежегодный спад фиксировался в диапазоне от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. Исключением стал разве что 2018 год, когда количество работающих пенсионеров в стране снизился по сравнению с 2017-м всего на 2 тыс. граждан, уточняется в статье.

15 ноября Пенсионный фонд России (ПФР) повысил максимальный размер доплаты к пенсии пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, до 7220 рублей. Соответствующую надбавку можно получить только за близких родственников, но не более чем за трех человек.

Экономика,Следственный комитет,Пенсионный фонд РФ,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители