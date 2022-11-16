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1 час назад

Инфляция в Британии достигла максимума с 1981 года

ТАСС

Инфляция в Великобритании ускорилась в октябре до 11,1% в годовом исчислении, основным фактором этого стало повышение тарифов на электроэнергию. Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой Соединенного Королевства.

Инфляция в Британии достигла максимума с 1981 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Динамика роста цен оказалась выше, чем в предыдущие месяцы и чем ожидали эксперты, став самой резкой с 1981 года, когда показатель составил 11,87%. В августе инфляция составила 9,9% в годовом выражении, а в сентябре - 10,1%. На этот раз опрошенные агентство Рейтер эксперты ожидали роста цен на уровне 10,7%.

На фоне энергетического кризиса в Европе стоимость электроэнергии для британских домохозяйств выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. С 1 октября тарифы были повышены, а средняя цена 1 кВт/ч составляет 34 пенса (24 рубля по текущему курсу). Цена газа по сравнению с октябрем 2021 года выросла в два с половиной раза до 10 пенсов (около 7 рублей) за 1 кВт/ч (соответствует примерно 0,1 кубометра газа). По оценкам британского энергетического регулятора Ofgem, расходы среднестатистической британской семьи, которая пользуется как электричеством, так и газом, теперь будут в среднем составлять 2 500 фунтов в год (2 950 долларов или 177,5 тыс. рублей).

Правительство заморозило тарифы до конца марта. По оценкам Банка Англии, без этого шага инфляция могла бы достичь к концу года 13%.

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