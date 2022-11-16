В Repsol заявили о неудаче энергетической политики Европы

По его словам, "Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, миллионы домохозяйств не могут оплатить счета за электроэнергию". Глава Repsol отметил также "провал зеленого перехода".

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения его потребления всеми государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.