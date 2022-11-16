В Repsol заявили о неудаче энергетической политики Европы

Энергетическая политика Европы потерпела неудачу по многим направлениям. Об этом в среду заявил агентству Reuters генеральный директор испанской нефтехимической компании Repsol Хосу Джон Имас.
По его словам, "Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, миллионы домохозяйств не могут оплатить счета за электроэнергию". Глава Repsol отметил также "провал зеленого перехода".
"Выбросы углерода на континенте сократились только за счет переноса производства на территорию развивающихся стран", - добавил Имас.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения его потребления всеми государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.