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1 час назад

Силуанов: Россия продолжит участие в зерновой сделке, но с условием

Алиса Селезнёва

Россия готова участвовать в зерновой сделке, но при условии контроля за тем, что продовольствие действительно отправляется нуждающимся странам. Об этом заявил в RT министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов: Россия продолжит участие в зерновой сделке, но с условием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках, а не странам Запада», - заметил он.

По его словам, Москва считает, что условием продолжения поставок из украинских портов является контроль «пунктов направления зерна», чтобы оно шло действительно тем, кто в нем нуждается, и туда, где возникает угроза голода.

Ранее в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Среди участников сделки - представители России, Турции, Украины и ООН.

Сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 7 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что лишь небольшая часть этих продуктов экспортируют в бедные страны. В свою очередь глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо заметил, что большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы.

При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал продлить «зерновую сделку» вне зависимости от желания России.

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