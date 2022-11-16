Россия на саммите Группы двадцати (G20) на острове Бали в Индонезии высказалась за продолжение зерновой сделки с условием контроля поставок именно в нуждающиеся страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT.

Он отметил, что вопросы распределения потоков зерна и продовольствия в нуждающиеся страны были одной из тем обсуждения на саммите.

"Многими странами "двадцатки" высказывалось предложение о продолжении зерновой сделки, поскольку действительно мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, африканских стран, - указал Силуанов. - [Глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров, выступая на саммите лидеров, заявил о том, что мы за продолжение зерновой сделки, но мы за то, чтобы зерно, которое поставляется в рамках черноморских договоренностей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках зерна, а не в страны Запада и страны с европейскими экономиками, как это сейчас происходит. Мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна с тем, чтобы это зерно шло действительно нуждающимся странам".

Как подчеркнул министр, на саммите обсуждалось много тем, которые касаются непосредственно России. Силуанов уточнил, что внимание было уделено вопросам энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации. Он также сообщил, что Россия выступила за снятие всех барьеров, мешающих экспорту российских энергоресурсов.

Силуанов добавил, что российская делегация на саммите не чувствовала никакой изоляции.

"Да, в выступлениях отдельных западных стран в ходе мероприятий "двадцатки" звучала определенная тональность к ограничениям, к тому, что РФ необходимо сворачивать специальную военную операцию, но ни один ключевой вопрос без РФ не обсуждался, поскольку наша страна является значительной частью мировой экономики, без нашей страны ни один из вопросов решаться не может", - констатировал глава Минфина РФ.

Зерновая сделка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября заявил ТАСС, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки. Таким образом он прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что, вероятнее всего, Москва согласится на пролонгацию сделки после 19 ноября. Собеседники агентства не уточнили, будет ли Москва выдвигать дополнительные условия для продления.

Договоренности по экспорту продовольствия с Украины были заключены 22 июля на 120 дней. Они действуют до 19 ноября и продлеваются автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, Турция) не выступит против. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее сообщил журналистам, что вопрос о продлении зерновой сделки еще не решен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возвращении с саммита G20 на острове Бали. Он также сообщил журналистам по итогам встречи в верхах, что рассчитывает на продление зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября, на год.

"Мы поддерживаем постоянные контакты с Путиным, никаких проблем нет. Обсудим вопрос поставок удобрений и сельхозпродукции после моего возвращения. Мы прилагаем усилия для продления зерновой сделки на год и рассчитываем на успех", - сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, в рамках реализации зерновой сделки из украинских портов вывезено порядка 11 млн тонн сельхозпродукции.

"Мы продолжаем усилия на этом направлении", - сказал Эрдоган, обратив внимание на необходимость доставки продовольствия в первую очередь нуждающимся странам.

Президент Турции также отметил, что продовольственный и энергетический кризис, разразившийся в мире на фоне украинского конфликта "бьет не по отдельным регионам, а всем странам". Турция, добавил Эрдоган прилагает необходимые усилия для преодоления продовольственного кризиса.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Россия 29 октября объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после того, как украинские беспилотные аппараты атаковали в Севастополе корабли и гражданские суда, участвующие в обеспечении безопасности коридора для зерновозов. Второго ноября РФ решила возобновить свое участие в соглашении после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы продления «зерновой сделки», отметив, что вокруг этого вопроса идет напряженная работа.

«В эти дни ведется работа, чтобы часть «зерновой» и «черноморской» сделки, которая касается наших поставок, была решена. Есть определенные подвижки положительные, но нужно обеспечить то, чтобы полностью ранее достигнутые договоренности были исполнены», — прокомментировал Песков итоги саммита G20 и совместную декларацию.

Он добавил, что между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры по «зерновой сделки» могут произойти в течение нескольких часов после возникновения такой необходимости.

США могут помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками, чтобы продлить зерновую сделку с участием РФ, пишет Financial Times.

По данным газеты, США вряд ли станут переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT, но готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса для продления зерновой сделки.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на продление зерновой сделки, переговоры по этому вопросу активно ведутся.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерновая сделка может стать бессрочной.

Он также отметил, что для переговоров с Россией после окончания боевых действий можно использовать формат зерновой сделки.

До этого France-Press сообщало, что страны, являющиеся членами Группы двадцати (G20), в итоговом коммюнике саммита на Бали могут призвать к продлению зерновой сделки.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что рамках продления «зерновой сделки» обсуждается возобновление экспорта российского аммиака через Украину, сообщает РИА Новости.

«Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято», — указано в сообщении.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что решение о возможности продления зерновой сделки будет принято российским правительством до 19 ноября — даты ее истечения, сообщает ТАСС.

«19-го числа у нас истекает [зерновая] сделка, к этой дате будет принято решение», — сказала она.

Чиновница добавила, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия и выступает против ограничений на рынке продовольствия.

Абрамченко подчеркнула, что Россия «категорически не поддерживает» любые санкции на агропродовольственном рынке. Она напомнила, что, согласно условиям сделки, стороны обязались снять все барьеры и ограничения, связанные с фрахтом и взаимными расчетами по межбанковским системам за поставки продовольствия.

Россия оставляет за собой право жестко реагировать на нарушение «зерновой сделки» со стороны Украины, а также провокации ВСУ, сообщает газета »Известия» со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

«Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жестко и решительно реагировать на любые возможные провокации», — заявил Вершинин.

Он указал на то, что остаются проблемы с вывозом российских удобрений из портов Европы — в частности, из 280 тыс. тонн, которые Россия обязалась бесплатно поставить в африканские страны, 80% до сих пор удерживаются в латвийских портах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Анкара продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна. Об этом он сообщил в своем Twitter по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Индонезии, передает ТАСС.

Как отметил французский лидер, конфликт на Украине влияет на страны по всему миру и ведет к увеличению риска голода.

«Турция и Франция продолжат работать над обеспечением беспрепятственного экспорта», — написал Макрон.

Страны G20 в итоговом коммюнике по итогам саммита подчеркнули важность зерновой сделки и выступили за её продолжение.

«Мы приветствуем подписание соглашений по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Подчёркиваем важность их полной, своевременной и постоянной реализации всеми соответствующими заинтересованными сторонами», — приводит текст документа ТАСС.