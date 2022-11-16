Минэнерго Турции рассказало о планах продавать свой газ Европе

Природный газ с черноморского месторождения Сакарья может частично поставляться в Европу через международный газовый хаб, который планируется создать в европейской части Турции. Об этом сообщил в среду глава Минэнерго страны Фатих Донмез.

"Месторождение Сакарья внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и позволит экспортировать часть добываемого газа через международный распределительный центр во Фракье (европейская часть Турции - прим. ТАСС)", - приводит слова министра телеканал TRT.

Донмез подтвердил, что подготовку дорожной карты создания газового хаба планируется завершить до конца текущего года.

По данным турецких властей, запасы месторождений газа в Черном море составляют порядка 540 млрд куб. м. Самым крупным из них считается Сакарья, запасы которого превышают 400 млрд куб. м. Завершить строительство морского газопровода с этого месторождения планируется до конца ноября, поставки газа потребителям намечены на начало будущего года.

На начальной стадии с месторождения Сакарья планируется добывать примерно 10 млн куб. м газа в сутки, или от 3,4 до 4 млрд в год. К 2027-2028 годам ежегодный объем добычи газа должен составить 40 млн куб. м, ежегодные объемы вырастут до 15 млрд куб. м.

О еврохабе в Турции

С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.