Россия выделит Белоруссии новый кредит

Белоруссия и Россия подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд российских рублей, которые будут направлены на реализацию проектов в сфере импортозамещения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совмина Белоруссии.

"Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России", - отметили в белорусском правительстве.

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Там уточнили, что в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии.

"В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов", - проинформировали в белорусском Совмине.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с суммарным объемом финансирования в $1,3 млрд. В Минске заявляли, что предложили РФ совместные инвестпроекты, которые позволили бы в условиях западных санкций заместить критический для союзного рынка импорт. Отмечалось, что согласно договоренностям, Москва выделит примерно $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения.

В начале ноября глава правительства Белоруссии Роман Головченко сообщил, что примерно $1,2 млрд будет направлено на гражданские импортозамещающие проекты и еще на около $200 млн буду профинансированы военные проекты в сфере микроэлектроники.

Белоруссия и Россия справятся с задачами по импортозамещению, компании республики все чаще переходят на отечественные и российские сырье и комплектующие, а экспорт белорусских двигателей в Челябинскую область уже вырос в 4,5 раза. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

"Мы сегодня видим, что интенсивно работая по импортозамещению, мы решим эту проблему. Не может такого быть, чтобы мы не могли решить. Мы обязательно справимся с решением этой задачи, и предпосылок у нас достаточно", - подчеркнул Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА. Он подчеркнул, что сегодня тема импортозамещения вышла на первый план. "Мы об этом говорим. Это хорошо понимают и на самом высоком уровне - и у вас, и у нас", - отметил Лукашенко.

По его словам, все чаще белорусские компании полностью переходят на российские и отечественные сырье и комплектующие. Лукашенко подчеркнул, что белорусские предприятия будут расширять свою деятельность на российском рынке.

"Мы свою деятельность на огромном рынке России будем расширять", - сказал Лукашенко. "Как мне докладывают, что только экспорт двигателей Минского моторного завода в Челябинскую область за 9 месяцев в этом году вырос в 4,5 раза, - сказал глава государства. - Вы, будучи здесь, можете ознакомиться с новациями нашего машиностроения, обсудить условия поставок грузовой, дорожной, другой техники, оборудования. Наши возможности ничем не ограничены".

Он отметил, что Белоруссия - это не только машиностроительная страна, в ней широко развито и станкостроение.

"Тут мы можем вместе с вами поработать. Что-то мы можем вам поставить уже из того, что мы умеем делать. Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, - от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования", - сказал Лукашенко.

Белоруссия и РФ сделают акцент на развитии микроэлектроники и создании электронной компонентной базы при реализации совместных проектов в военной сфере. Об этом заявил председатель Государственного вoeннo-пpoмышлeннoгo кoмитeтa Белоруссии (Госкомвоенпрома) Белоруссии Дмитрий Пантус в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что около $200 млн из средств, выделяемых РФ на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере.

"Основные средства будут направлены на развитие микроэлектроники, на создание электронной компонентной базы, от которой на сегодня есть определенная зависимость и у Республики Беларусь, и у Российской Федерации. Акценты будет направлены, мне кажется, в этом направлении", - сказал он.

По его словам, сегодня кооперационная работа белорусских предприятий ВПК "в основном ведется с дружественными странами для Республики Беларусь, а основной партнер - Россия".

По словам Пантуса, нынешние вооруженные конфликты отражаются на стратегии белорусской военной промышленности.

"Определенное влияние присутствует, и мы совместно с Вооруженными силами мониторим эту ситуацию. Мы ищем новые тренды, новые способы защиты от того или иного вида вооружения и вносим корректировки в нашу работу", - сказал он.

Он отметил, что сегодня одним из ключевых направлений работы являются средства поражения.

"Ярким представителем является ракетный комплекс "Полонез", но кроме этого изделия есть целый ряд других современных разработок: как созданных с нуля, так и модернизированного вооружения еще советского производства, - сказал глава Госкомвоенпрома. - Одним из самых актуальных направлений нашего развития является беспилотный летательный аппарат".

Новые направления

По его словам, появляется третье направление - средство борьбы с беспилотниками.

"И в данном направлении <...> мы достаточно серьезно преуспели, и на сегодня определенные образцы являются топовыми и на мировом рынке вооружения, - сказал он. - Сегодня линейка радиоэлектронных средств подавления "Гроза" очень широкая, очень актуальная и пользуется определенным спросом".

По его словам, Госкомвоенпром делает все возможное, чтобы в Вооруженные силы ежегодно поставлялось максимальное количество самых современных средств по всем направлениям.

"Практически ежегодно мы реализуем в инициативном порядке - что-то и совместно с Министерством обороны - более 200 опытно-конструкторских работ по созданию различных видов вооружений, их модернизации, - сказал глава ведомства. - Эта работа беспрерывная, и в среднем порядка от 10 до 20 новых видов изделий становятся ежегодно на вооружение".

Белорусский производитель сельскохозяйственной техники "Гомсельмаш" станет одним из первых получателей кредитных ресурсов, выделяемых Россией на реализацию проектов в сфере импортозамещения. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в среду журналистам, посещая с рабочей поездкой Гомельскую область.

"Именно "Гомсельмаш", его техническая модернизация, переоснащение, скорее всего, будет первым проектом, в рамках тех кредитных ресурсов, которые будут привлечены от Российской Федерации в общем объеме 105 млрд российских рублей", - отметил глава правительства, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.

По словам Головченко, в результате введенных против Белоруссии и РФ санкций стали невозможными поставки некоторых узлов "по импорту из недружественных стран".

"Это такие узлы, как редукторы, бортовые коробки передач - т.е. сложнотехнические узлы", - пояснил премьер.

Он сообщил, "что сейчас порядка 50-60 комплектов отправляем в Ростов ("Ростсельмаш").

"Стоит задача увеличить этот выпуск, директор ("Гомсельмаша"- прим. ТАСС) докладывает, что выйдет на 200-300 таких комплектов. Но задача стоит в разы увеличить их производство как для собственных нужд, так и для российского производителя", - сказал глава белорусского Совмина.

Премьер напомнил о подписанном соглашении с РФ о выделении Белоруссии 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты.

"Под это соглашение сейчас начнут финансироваться все проекты, о которых мы много говорим (в сфере импортозамещения - прим. ТАСС). Часть из них уже согласованы с российскими коллегами, по остальным продолжается отработка бизнес-планов", - отметил Головченко.



"Сегодня я поставил задачу, чтобы бизнес-план по "Гомсельмашу" и соответствующий паспорт (проекта - прим. ТАСС) были завершены до конца годы, и мы начали выборку ресурсов", - сказал премьер-министр Белоруссии.

Поставки дизельного топлива в Россию с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые возобновились с 10 октября, скорее всего, будут осуществляться по новой схеме. Российская госкомпания "Промсырьеимпорт" будет покупать сырье по завышенным ценам, а затем реализовывать его на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Поставки топлива из Белоруссии будут субсидироваться за счет бюджетных выплат по демпферу. Схема будет выглядеть следующим образом: российский государственный "Промсырьеимпорт" (принадлежит Росимуществу) покупает по высоким ценам топливо на НПЗ Белоруссии, затем реализует его на российской бирже СПбМТСБ. Разницу в цене компании компенсируют из бюджета", - объяснили собеседники.

"Промсырьеимпорт" отвечает за реализацию на российском внутреннем рынке бензина и дизельного топлива, которые произведены "иностранной организацией". Под этот критерий попадают сразу несколько белорусских нефтеперерабатывающих заводов, включая Новополоцкий и Мозырский НПЗ, принадлежащие компании "Белнефтехим". В то же время доля белорусского топлива на российском рынке, согласно оценке "Петромаркета", пока остается небольшой.

"Пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию невелики - около 8,5 тыс. тонн межсезонного дизтоплива с 10 по 24 октября. Это около 5% от объема реализации на бирже межсезонного дизтоплива и порядка 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни. Выплаты по демпферу на такой объем могут составить 200 млн рублей", - пояснили аналитики "Петромаркета".

9 сентября газета "Коммерсантъ" сообщила о намерении России поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива.

Объем демпфера может составить более 60 млрд рублей в год. Проблемы с экспортом топлива с белорусских НПЗ возникли после прекращения сбыта продукции на Украине.

Поставки цемента из Белоруссии в Россию в сентябре-октябре взлетели на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 434,1 тысяч тонн. «Союзцемент» видит риски для российских заводов из-за дешевого импорта, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании СМПРО.

Всего за указанный период в Россию было ввезено 1,27 миллиона тонн белорусского цемента (плюс 11 процентов). Эксперты связывают это с ограничениями продаж белорусского цемента в Европу и недостаточным уровнем спроса на внутреннем рынке Белоруссии.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь отметил, что белорусские предприятия продают цемент дешевле российского на пять и более процентов, а также предлагают отсрочки платежей. Рост импорта до пяти миллионов тонн обернется закрытием двух-трех российских цементных, заявил председатель правления Союзцемента Вячеслав Шматов. По расчетам Гузя, рост импорта на один миллион тонн означает закрытие одного цементного завода.

Ранее сообщалось, что Европа собирается смягчить некоторые санкции против России, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».

Белорусские предприятия будут расширять свою деятельность на российском рынке. Об заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером, передает БЕЛТА.

«Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, - от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования», - сказал белорусский лидер.

Промышленные белорусские бренды хорошо известны в Челябинской области.

«Мы свою деятельность на российском рынке будем расширять», - подчеркнул глава государства.

Антимонопольные ведомства России и Белоруссии подписали межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции. Об этом в среду сообщила пресс-служба белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

"Межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции подписали сегодня руководители антимонопольных ведомств Беларуси и России Алексей Богданов и Максим Шаскольский (глава Федеральной антимонопольной службы РФ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В МАРТ пояснили, что соглашение позволит субъектам "создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а антимонопольным органам - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению".