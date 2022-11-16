Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
38 минут назад

Росстат оценил ВВП России

Lenta.ruиещё 1

Снижение ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке, составило 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом следует из оценки Росстата, передает ТАСС.

Росстат оценил ВВП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе расчета динамики ВВП Росстат использовал индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение физического объема. В результате, товарооборот сократился на 22,6 процента, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4 процента, розничный товарооборот — на 9,1 процента, грузооборот — на 5,5 процента, обрабатывающие производства — на 2 процента. В то же время рост продемонстрировали сельское хозяйство и строительство — на 6,2 процента и 6,7 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет государственный долг России будет увеличиваться, однако не превысит уровня 20 процентов ВВП, показатель назван в плане деятельности Министерства финансов на 2022–2027 годы. При этом год назад в документе, посвященном периоду 2021-2026 годов, речь шла о повышении заимствований до 22 процентов от ВВП.

Экономика,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители