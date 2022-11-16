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1 час назад

Росстат предварительно оценил снижение ВВП РФ в III квартале на уровне 4%

Газета.Ruиещё 1

Снижение ВВП России в III квартале 2022 года составило 4% в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Росстат оценил снижение ВВП РФ в III квартале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Росстат подтвердил снижение ВВП России во II квартале 2022 года на уровне 4,1% год к году.

Ранее сообщалось, что продовольственная инфляция в октябре вернулась в Россию после начавшегося в июне снижения цен на продукты. Рост цен на продукты в сентябре составил 0,28% против дефляции в 0,38%.

При этом по сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в октябре подорожали на 9,19%.

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,04%.

Также сообщалось, что цены на арендное жилье в России текущей осенью могут вырасти на 10-20%. По словам участников рынка недвижимости, подорожать жилье в крупнейших городах страны может не менее чем на 10%.

Объяснить рост цен на квартиры можно началом делового сезона, а также учебы в вузах, подчеркнула директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости «Этажи» Ольга Павлинова.

Экономика,Росстат,
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