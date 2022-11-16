Россия вошла в десятку лидеров по цифровизации

Российская Федерация вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, согласно рейтингу GovTech Maturity Index (GTMI) Всемирного банка. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Всего в перечень международного рейтинга GTMI вошли 198 стран с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Минэкономразвития совместно с Минцифры провели полномасштабный анализ цифровой трансформации государственного сектора страны. Эксперты изучили крупные цифровые продукты, такие как система госуслуг, межведомственного электронного взаимодействия и многие другие.

Результаты их работы были направлены во Всемирный банк, и по итогу серии встреч с менеджментом банка Москва попала в шорт-лист государств с самым высоким «А»-рейтингом, передает официальный сайт Минэкономразвития РФ.

До этого представитель министерства заявил, что решение США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой носит политический характер и является предвзятым.