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48 минут назад

Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году

Национальная Служба Новостейиещё 1

Спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, заявил на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в 2023 года снижение не превысит 1%.

Внутренний валовой продукт России в третьем квартале 2022 года снизится на 4%, сообщал ранее Росстат.

Прогноз ведомства оказался более оптимистичный по сравнению с Минэкономразвития (падение в 4,4%). При расчете показателя использовалась статистика по отраслям, в том числе учитывалось падение оптового товарооборота на 22,6%, розничного товарооборота на 9,1%, грузооборота — на 5,5%. При этом хорошие показатели были у сельского хозяйства — рост на 6,2% — и строительства — на 6,7%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая на пленарном заседании Госдумы призвала «трезво и с открытыми глазами» смотреть на ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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