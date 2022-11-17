ЕС возместит ущерб третьим странам от антироссийских санкций

«Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», — цитирует его РИА Новости.