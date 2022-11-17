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1 час назад

Боррель заявил, что ЕС возместит ущерб третьим странам от антироссийских санкций

RT на русскомиещё 5

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз возместит ущерб третьим странам, если такой возникнет в результате антироссийских санкций.

ЕС возместит ущерб третьим странам от антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Как отмечало австралийское издание The Conversation, проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России.

Экономика,Жозеп Боррель,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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