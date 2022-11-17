ЕС возместит ущерб третьим странам от антироссийских санкций

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о намерении Евросоюза при необходимости возместить убытки третьим странам на фоне санкций против РФ. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Астане, передает РИА Новости.

По словам Борреля, последствия ограничений нужно тщательно оценить. Он отметил, что рестрикции не должны отражаться на логистических факторах.

Глава дипломатии ЕС отметил, что при наличии последовательных сопутствующих ущербов Евросоюз «будет их восстанавливать». Именно так он ответил на вопрос о том, гарантирует ли ЕС, что ограничения не затронут экономическую сферу

Казахстана.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции являются корнем проблем мировой экономики сегодня. Он отметил, что западные государства в определенный момент поймут, что ограничения, введенные против российской стороны, нужно отменить.