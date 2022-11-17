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1 час назад

В Кремле прокомментировали продление «зерновой сделки»

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что озабоченности России по «зерновой сделке» стороны учли. Как подчеркнул представитель Кремля, ООН намерена добиться того, чтобы ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из РФ были сняты, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали продление «зерновой сделки»
Фото: ТАССТАСС

«Есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована – по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений», - указал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков прокомментировал вопрос о возможности бессрочного продления сделки. По его словам, этого не было на повестке дня.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал о продлении «зерновой сделки» на 120 дней. Он подчеркнул, что данное решение приняли сегодня в Стамбуле.

МИД России подтвердил продление продуктовой сделки. Ведомство подчеркнуло, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекать.

Также замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил об отсутствии у России планов «рубить» зерновую сделку. Он подчеркнул, что российская сторона уже подавала сигналы об этом.

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