В Кремле прокомментировали продление «зерновой сделки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что озабоченности России по «зерновой сделке» стороны учли. Как подчеркнул представитель Кремля, ООН намерена добиться того, чтобы ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из РФ были сняты, передает ТАСС.

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«Есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована – по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений», - указал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков прокомментировал вопрос о возможности бессрочного продления сделки. По его словам, этого не было на повестке дня.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал о продлении «зерновой сделки» на 120 дней. Он подчеркнул, что данное решение приняли сегодня в Стамбуле.

МИД России подтвердил продление продуктовой сделки. Ведомство подчеркнуло, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекать.