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47 минут назад

Стокгольмский трибунал признал указ Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту

Деловая газета "Взгляд"

После арбитражного разбирательства в Стокгольме между ООО «Газпром экспорт» и финской компанией «Gasum Oy» было вынесено два решения, среди которых признание Указа об оплате газа в рублях форс-мажором.

Стокгольмский трибунал принял решение по указу Путина об оплате газа в рублях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Арбитражный трибунал обязал Gasum Oy выплатить «Газпром экспорт» долг в размере более 300 млн евро и проценты за просрочку за поставки газа.

Также трибунал признал издание Указа президента России Владимира Путина от 31 марта о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту, сообщает Telegram-канал Газпрома.

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Таким образом, трибунал подтвердил, что остановка поставки газа была правомерной, если покупатель не стал платить в рублях. Стороны обязали продолжить переговоры по контракту.

Напомним, в марте Россия отказалась принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо начала приниматься рублями, об этом заявил Владимир Путин.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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