Стокгольмский трибунал принял решение по указу Путина об оплате газа в рублях

После арбитражного разбирательства в Стокгольме между ООО «Газпром экспорт» и финской компанией «Gasum Oy» было вынесено два решения, среди которых признание Указа об оплате газа в рублях форс-мажором.

Так, Арбитражный трибунал обязал Gasum Oy выплатить «Газпром экспорт» долг в размере более 300 млн евро и проценты за просрочку за поставки газа.

Также трибунал признал издание Указа президента России Владимира Путина от 31 марта о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту, сообщает Telegram-канал Газпрома.

Таким образом, трибунал подтвердил, что остановка поставки газа была правомерной, если покупатель не стал платить в рублях. Стороны обязали продолжить переговоры по контракту.