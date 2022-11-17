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59 минут назад

Евросоюз считает, что урон энергосистеме Украины приближается к критическому

Елена Прошина

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ущерб энергетической инфраструктуре Украины, по мнению Евросоюза, приближается к критической отметке. Об этом сообщает ТАСС.

ЕС: ущерб энергетике Украины приближается к критической точке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ленарчич также добавил, что Евросоюз работает над поддержкой энергоснабжения Украины.

«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической отметке. Евросоюз работает без остановки над поддержкой энергоснабжения страны», – написал он.

Министр энергетики Украины Галущенко заявил о критической ситуации с энергоснабжением в стране

Ранее в Киеве сообщили об экстренных отключениях электроэнергии.

«В Киеве экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», – сообщила компания ДТЭК «Киевские электросети».

Экономика,Янез Ленарчич,ЕС,
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