ЕС: ущерб энергетике Украины приближается к критической точке

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ущерб энергетической инфраструктуре Украины, по мнению Евросоюза, приближается к критической отметке. Об этом сообщает ТАСС.
Ленарчич также добавил, что Евросоюз работает над поддержкой энергоснабжения Украины.
«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической отметке. Евросоюз работает без остановки над поддержкой энергоснабжения страны», – написал он.
Ранее в Киеве сообщили об экстренных отключениях электроэнергии.
«В Киеве экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», – сообщила компания ДТЭК «Киевские электросети».