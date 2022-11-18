Британцам предсказали два сложных года

"В течение двух следующих лет ситуация будет сложной. Но я думаю, что люди хотят, чтобы правительство принимало сложные решения, имело план, чтобы снизить инфляцию, остановило эти большие повышения размера счетов за свет и за еженедельные покупки продовольствия и в то же самое время принимало меры, чтобы преодолеть этот сложный этап", - сказал министр, который накануне представил масштабную программу повышения налогов на доходы как физических лиц, так и крупных компаний.