Британцам предсказали два сложных года

Два предстоящих года будут сложными для британцев в условиях падения уровня жизни населения на фоне самой высокой за 40 лет инфляции. С таким предупреждением министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант выступил в пятницу в эфире телеканала Sky News.
"В течение двух следующих лет ситуация будет сложной. Но я думаю, что люди хотят, чтобы правительство принимало сложные решения, имело план, чтобы снизить инфляцию, остановило эти большие повышения размера счетов за свет и за еженедельные покупки продовольствия и в то же самое время принимало меры, чтобы преодолеть этот сложный этап", - сказал министр, который накануне представил масштабную программу повышения налогов на доходы как физических лиц, так и крупных компаний.
Одновременно было объявлено о повышении пенсий и размера минимальной зарплаты, продолжении программы заморозки тарифов на электроэнергию.
По данным Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), в результате налоговое бремя в Великобритании стало самым большим с момента окончания Второй мировой войны. В этом году доля налогов должна составить 36,4% от размера ВВП, а к 2024-2025 годам вырасти до 37,5%. По оценкам этого независимого органа, которые министерство финансов использует при прогнозировании бюджета страны, рецессия, в которую вступила британская экономика, и высокая инфляция ухудшат уровень жизни населения, обнулив результаты восьми последних лет, когда он не переставал улучшаться.
По данным OBR, рост британской экономики на уровне 4,2% в этом году сменится падением на 1,4% в 2023 году. Инфляция по итогам этого года должна составить 9,1%, в 2023 году она достигнет 7,4%.