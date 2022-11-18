Госдеп: ЕС навсегда откажется от энергопоставок из России

Администрация США полагает, что отказ стран Евросоюза от поставок энергоносителей из РФ будет иметь перманентный характер, Вашингтон ожидает значительного роста объемов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие несколько лет. Об этом заявил в пятницу помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его мнению, США "значительно перевыполнили свои обещания" помочь странам ЕС в получении дополнительных энергоносителей в текущем году.

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"Конечно, 2022 год запомнят как тот, в котором США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, наши мощности в плане экспорта вырастут примерно на 50% к 2025 году", - добавил Пайетт.

Как утверждал помощник госсекретаря США, "разъединение между Европой и поставками энергоносителей из России теперь реально и перманентно".

"Никто в Европе уже не заявит, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей", - полагает он.

По версии Пайетта, Россия "использовала энергопоставки в качестве оружия", "выстрелила из этого энергетического оружия" и "никогда больше не сможет этого сделать". Помощник госсекретаря США считает, что из-за этого выросла стоимость ископаемого топлива в мире, что якобы сделало более привлекательными технологии, направленные на использование возобновляемых источников энергии.

Позиция России

Президент РФ Владимир Путин, выступая ранее на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что "рост цен, инфляция [на Западе], проблема с продовольствием, цены на топливо, бензин, в энергетике в целом - это результат системных ошибок экономической политики действующей администрации США и европейской бюрократии", а Россия и "ее действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем".

Посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале The National Interest, подчеркнул, что Запад пытается переложить на Россию ответственность за рост мировых цен на продовольствие. Дипломат указал, что причиной продовольственного кризиса стали, в частности, антироссийские санкции и ошибки западных государств в экономической и энергетической политике.