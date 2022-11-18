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1 час назад

"Ъ": Россия нарастила добычу нефти на 1% перед введением нефтяного эмбарго

Газета.Ru

Россия за первую половину ноября нарастила добычу нефти и конденсата на 1% относительно аналогичного показателя октября, до 1,48 млн тонн в сутки. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

Россия нарастила добычу нефти перед введением нефтяного эмбарго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным собеседников издания, нефтяные компании в России наиболее близко приблизились к максимальному годовому уровню производства, который наблюдался в феврале — марте 2022 года (около 1,5 млн тонн в сутки).

Существенный прирост в ноябре обеспечил проект «Сахалин-1». После возобновления производства в октябре мощность там составила 19 тыс. тонн в сутки. Однако это на 20% ниже плановой производительности в 2022 году.

Аналитик консалтинговой компании Kept Максим Малков объяснил наращивание добычи фактором неопределенности в преддверии ожидаемого ограничения поставок российской нефти. По его словам, потребители стараются максимизировать свои запасы.

Накануне агентство Reuters написало, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии стали остерегаться закупок российской нефти из-за санкций Евросоюза (ЕС) о запрете на морские перевозки сырья.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны так и не договорились.

Экономика,ЕС,
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