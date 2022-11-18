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46 минут назад

Названа сумма замороженных в ЕС российских активов

Лера Букина

Объем замороженных в Евросоюзе российских активов оценивается в 68 млрд евро. Основная доля приходится на Бельгию - 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

ЕС заморозил российские активы на €68 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На втором месте расположился Люксембург - там сумма замороженных активов составила 5,5 млрд евро.

Вместе с тем отмечается, что Евросоюз не может оценить точный объем замороженных национальных резервов РФ. Примерная сумма - 33,8 миллиарда евро, следует из документа.

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Ранее сообщалось, что активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, принявших решение уехать их страны из-за спецоперации РФ на Украине, могут заморозить. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, заморозка активов на территории РФ и транзакций с территории страны должна коснуться в первую очередь владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также руководителей институтов развития или госкорпораций.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заморозку российских активов в Европе. Так, по ее словам, такие действия нужно воспринимать как воровство.

Экономика,Андрей Кутепов,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,Совет Федерации,ЕС,
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