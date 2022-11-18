ЕС заморозил российские активы на €68 млрд

Ранее сообщалось, что активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, принявших решение уехать их страны из-за спецоперации РФ на Украине, могут заморозить. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, заморозка активов на территории РФ и транзакций с территории страны должна коснуться в первую очередь владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также руководителей институтов развития или госкорпораций.