ЕС заморозил российские активы на €68 млрд

Объем замороженных в Евросоюзе российских активов оценивается в 68 млрд евро. Основная доля приходится на Бельгию - 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.
На втором месте расположился Люксембург - там сумма замороженных активов составила 5,5 млрд евро.
Вместе с тем отмечается, что Евросоюз не может оценить точный объем замороженных национальных резервов РФ. Примерная сумма - 33,8 миллиарда евро, следует из документа.
Ранее сообщалось, что активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, принявших решение уехать их страны из-за спецоперации РФ на Украине, могут заморозить. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, заморозка активов на территории РФ и транзакций с территории страны должна коснуться в первую очередь владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также руководителей институтов развития или госкорпораций.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заморозку российских активов в Европе. Так, по ее словам, такие действия нужно воспринимать как воровство.