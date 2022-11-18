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23 минуты назад

Европе предрекли серьезный рост цен на газ в конце зимы

Лера Букина

Европа столкнется с существенным ростом цен на газ в конце зимнего периода. С таким предупреждением выступил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает «Говорит Москва».

Европе предрекли сверхвысокие цены на газ в конце зимы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, газ может подорожать на несколько тысяч долларов за тысячу кубометров. Такая динамика будет вызвана снижением объема топлива в ПГХ к концу сезона. Другой фактор, по мнению Юшкова, - грядущее уменьшение поставок газа из России.

Он назвал конец отопительного сезона самым критичным периодом.

«Вполне возможно, что мы в феврале-марте увидим сверхвысокие цены», - заявил собеседник радиостанции.

Эксперт не исключил роста цен до трех тысяч

долларов за тысячу кубометров. Ситуация, по его словам, будет зависеть от степени суровости зимы. Юшков также выразил уверенность в том, что 2023 год будет достаточно сложным из-за ситуации с газом.

Также специалист обратил внимание на то, что раньше траты Европы на подготовку к отопительному сезону обходились в 10 миллиардов евро. Сейчас картина поменялась, указал он, отметив, что траты в текущем году увеличились в 15 раз.

Ранее сообщалось, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран Европейского союза с прошлого отопительного сезона впервые превысил закачку.

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
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