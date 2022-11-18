Европе предрекли сверхвысокие цены на газ в конце зимы

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По словам специалиста, газ может подорожать на несколько тысяч долларов за тысячу кубометров. Такая динамика будет вызвана снижением объема топлива в ПГХ к концу сезона. Другой фактор, по мнению Юшкова, - грядущее уменьшение поставок газа из России.

Он назвал конец отопительного сезона самым критичным периодом.

«Вполне возможно, что мы в феврале-марте увидим сверхвысокие цены», - заявил собеседник радиостанции.

Эксперт не исключил роста цен до трех тысяч

долларов за тысячу кубометров. Ситуация, по его словам, будет зависеть от степени суровости зимы. Юшков также выразил уверенность в том, что 2023 год будет достаточно сложным из-за ситуации с газом.

Также специалист обратил внимание на то, что раньше траты Европы на подготовку к отопительному сезону обходились в 10 миллиардов евро. Сейчас картина поменялась, указал он, отметив, что траты в текущем году увеличились в 15 раз.