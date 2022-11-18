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1 час назад

В решении Турции увидели угрозу торговле российской нефтью

Lenta.ru

Турция с 1 декабря вводит новые требования к судам с нефтью, проходящим через проливы Босфор и Дарданеллы, что грозит ограничить торговлю российским сырьем после введения европейских санкций. Танкерам нужно будет доказать наличие страховки, пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжения министерства транспорта Турции.

В решении Турции увидели угрозу торговле российской нефтью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом страхование судов, также, как и услуги по транспортировке, с новыми мерами Евросоюза и Великобритании будут осложнены — Брюссель и Лондон запретят своим компаниям оказывать их в случае, если цена продаваемой российской нефти будет выше определенного потолка.

Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

Страховка должна покрывать различные случаи — от разлива нефти до столкновений, и потому в решении Турции видно желание защитить свои воды. Однако одновременно оно может сказаться и на торговле миллионами баррелей российской нефти. Судам необходимо будет предоставить письмо от страховой компании с гарантиями по конкретному грузу и рейсу. Ограничения же ЕС и Великобритании существенно затруднят доступ к таким услугам в силу огромной доли их компаний на рынке.

Руководитель турецкого ведомства, отвечающего за регуляцию морских перевозок, подтвердил факт распоряжений и уточнил, что их мотивацией стало соблюдение санкций ЕС, несмотря на то, что сама Турция к ним не присоединяется. Чиновник сказал, что шаг может сказаться на российских танкерах, если у них возникнут затруднения с получением необходимой страховки.

В преддверии вступления новых санкций экспорт российской нефти морским путем взлетел, обращало внимание Bloomberg в начале ноября. Суда, отправляющиеся из балтийских и арктических портов, спешат достичь пункта своего назначения до того момента, как начнут действовать новые ограничения для российской нефти.

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