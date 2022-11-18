В решении Турции увидели угрозу торговле российской нефтью

Турция с 1 декабря вводит новые требования к судам с нефтью, проходящим через проливы Босфор и Дарданеллы, что грозит ограничить торговлю российским сырьем после введения европейских санкций. Танкерам нужно будет доказать наличие страховки, пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжения министерства транспорта Турции.
При этом страхование судов, также, как и услуги по транспортировке, с новыми мерами Евросоюза и Великобритании будут осложнены — Брюссель и Лондон запретят своим компаниям оказывать их в случае, если цена продаваемой российской нефти будет выше определенного потолка.
Страховка должна покрывать различные случаи — от разлива нефти до столкновений, и потому в решении Турции видно желание защитить свои воды. Однако одновременно оно может сказаться и на торговле миллионами баррелей российской нефти. Судам необходимо будет предоставить письмо от страховой компании с гарантиями по конкретному грузу и рейсу. Ограничения же ЕС и Великобритании существенно затруднят доступ к таким услугам в силу огромной доли их компаний на рынке.
Руководитель турецкого ведомства, отвечающего за регуляцию морских перевозок, подтвердил факт распоряжений и уточнил, что их мотивацией стало соблюдение санкций ЕС, несмотря на то, что сама Турция к ним не присоединяется. Чиновник сказал, что шаг может сказаться на российских танкерах, если у них возникнут затруднения с получением необходимой страховки.
В преддверии вступления новых санкций экспорт российской нефти морским путем взлетел, обращало внимание Bloomberg в начале ноября. Суда, отправляющиеся из балтийских и арктических портов, спешат достичь пункта своего назначения до того момента, как начнут действовать новые ограничения для российской нефти.