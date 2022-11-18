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51 минуту назад

Китай и Россия перешли на расчеты в нацвалютах

Лера Букина

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российская и китайская стороны переходят на новую схему оплату поставок энергоресурсов, предполагающую платежи в национальных валютах. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Китай и Россия перешли на расчеты в нацвалютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что оплата поставок газа из России в КНР проходит в паритетном порядке в юанях и рублях.

Весной текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщал, что российская сторона на полях G20 вела переговоры с партнерами по вопросу расширения взаимных расчетов в национальных валютах.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла о разработке в стране мер по переходу к расчетам в нацвалютах.

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