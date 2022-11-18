Особая экономическая зона: что это, список ОЭЗ России

Главная цель создания особой экономической зоны заключается в том, чтобы ускорить социально-экономическое развитие страны и максимально эффективно решить задачи, неизбежно возникающие в процессе.
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«Рамблер» рассказывает, что называют особой экономической зоной и где они находятся.
Что такое особые экономические зоны
Это территории, которые обладают особым юридическим статусом и экономическими льготами, чтобы привлечь российских и зарубежных инвесторов в определенные отрасли, приоритетные для страны. Сокращенно — ОЭЗ. Их создание и развитие регулирует отдельный Федеральный закон ФЗ-116, действующий с 22 июля 2005 года.
Зачем нужны ОЭЗ
По задумке создателей, ОЭЗ помогают развивать высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, транспортно-логистическую систему и туризм. Этим занимается акционерное общество «Особые экономические зоны», единственным акционером которого является государство.
Предпринимателям обеспечен особый режим и условия для ведения деятельности:
- инфраструктура для развития бизнеса, позволяющая сэкономить на создании нового производства
- режим свободной таможенной зоны
- налоговые преференций
- система администрирования «одно окно» для упразднения с государственными регулирующими органами
Типы особых экономических зон
- Промышленно-производственные зоны ОЭЗ
- Tехнико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ
- Портовые зоны
- Туристско-рекреационные зоны ОЭЗ
Сколько всего ОЭЗ в России
Сегодня в России действуют 45 особых экономических зон четырех типов.
Список ОЭЗ России
Особые экономические зоны промышленно-производственного типа
- «Тольятти», Самарская область
- «Титановая долина», Верхняя Салда, Свердловская область
- «Ступино Квадрат», Ступинский район, Московская область
- «Центр», Новоусманский район, Воронежская область
- «Кулибин», Дзержинск, Нижегородская область
- «Моглино», Псковский район, Псковская область
- «Калуга», Людиново, Боровский район, Калужская область
- «Лотос», Наримановский район, Астраханская область
- «Узловая», Узловский район, Тульская область
- «Орёл», Мценский район, Орловская область
- «Кашира», Кашира, Московская область
- «Грозный», Грозный, Чеченская Республика
- «Алга», Ишимбайский, Стерлитамакский районы, Республика Башкортостан
- «Доброград-1», Ковровский район, Владимирская область
- «Максимиха», Домодедово, Московская область
- «Авангард», Омск, Омская область
- «Красноярская технологическая долина», Красноярск, Красноярский край
- «Оренбуржье», Оренбург, Орск, Оренбургская область
- «Новгородская», Новгородский район, Новгородская область
- «Иваново», Иваново и Родниковский район, Ивановская область
- «Стабна», Смоленский район, Смоленская область
- «Третий полюс», Железногорск и Железногорский район, Курская область
- «Усть-Луга», Кингисеппский район, Ленинградская область
- «Пермь», Пермь и Пермский район
Особые экономические зоны технико-внедренческого типа
- «Дубна», Дубна, Московская область
- «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург
- «Томск», Томск, Томская область
- «Технополис „Москва“», Москва
- «Исток», Фрязино, Московская область
- «Иннополис», Иннополис, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан
- ОЭЗ в Саратовской области, Саратовская область
- Ульяновск, Ульяновская область
- Оля, Астраханская область
- «Байкальская гавань» Прибайкальский район, Республика Бурятия
- «Бирюзовая Катунь», Алтайский край
- «Завидово», Конаковский район, Тверская область
- «Ворота Байкала», Слюдянский район, Иркутская область
- «Архыз», Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика
- «Ведучи», Итум-Калинский район, Чеченская Республика
- «Эльбрус», Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика
- «Матлас», Хунзахский район, Республика Дагестан
- «Армхи и Цори», Джейрахский и Сунженский районы, Республика Ингушетия
- «Мамисон», Владикавказ, Северная Осетия