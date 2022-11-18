Особая экономическая зона: что это, список ОЭЗ России

Главная цель создания особой экономической зоны заключается в том, чтобы ускорить социально-экономическое развитие страны и максимально эффективно решить задачи, неизбежно возникающие в процессе.

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«Рамблер» рассказывает, что называют особой экономической зоной и где они находятся.

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Что такое особые экономические зоны

Это территории, которые обладают особым юридическим статусом и экономическими льготами, чтобы привлечь российских и зарубежных инвесторов в определенные отрасли, приоритетные для страны. Сокращенно — ОЭЗ. Их создание и развитие регулирует отдельный Федеральный закон ФЗ-116, действующий с 22 июля 2005 года.

Зачем нужны ОЭЗ

По задумке создателей, ОЭЗ помогают развивать высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, транспортно-логистическую систему и туризм. Этим занимается акционерное общество «Особые экономические зоны», единственным акционером которого является государство.

Предпринимателям обеспечен особый режим и условия для ведения деятельности:

инфраструктура для развития бизнеса, позволяющая сэкономить на создании нового производства

режим свободной таможенной зоны

налоговые преференций

система администрирования «одно окно» для упразднения с государственными регулирующими органами

Типы особых экономических зон

Промышленно-производственные зоны ОЭЗ Tехнико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ Портовые зоны Туристско-рекреационные зоны ОЭЗ

Сколько всего ОЭЗ в России

Сегодня в России действуют 45 особых экономических зон четырех типов.

Список ОЭЗ России

Особые экономические зоны промышленно-производственного типа

«Тольятти», Самарская область

«Титановая долина», Верхняя Салда, Свердловская область

«Ступино Квадрат», Ступинский район, Московская область

«Центр», Новоусманский район, Воронежская область

«Кулибин», Дзержинск, Нижегородская область

«Моглино», Псковский район, Псковская область

«Калуга», Людиново, Боровский район, Калужская область

«Лотос», Наримановский район, Астраханская область

«Узловая», Узловский район, Тульская область

«Орёл», Мценский район, Орловская область

«Кашира», Кашира, Московская область

«Грозный», Грозный, Чеченская Республика

«Алга», Ишимбайский, Стерлитамакский районы, Республика Башкортостан

«Доброград-1», Ковровский район, Владимирская область

«Максимиха», Домодедово, Московская область

«Авангард», Омск, Омская область

«Красноярская технологическая долина», Красноярск, Красноярский край

«Оренбуржье», Оренбург, Орск, Оренбургская область

«Новгородская», Новгородский район, Новгородская область

«Иваново», Иваново и Родниковский район, Ивановская область

«Стабна», Смоленский район, Смоленская область

«Третий полюс», Железногорск и Железногорский район, Курская область

«Усть-Луга», Кингисеппский район, Ленинградская область

«Пермь», Пермь и Пермский район

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа

«Дубна», Дубна, Московская область

«Санкт-Петербург», Санкт-Петербург

«Томск», Томск, Томская область

«Технополис „Москва“», Москва

«Исток», Фрязино, Московская область

«Иннополис», Иннополис, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан

ОЭЗ в Саратовской области, Саратовская область

Портовые ОЭЗ

Ульяновск, Ульяновская область

Оля, Астраханская область

Туристические ОЭЗ