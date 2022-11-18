Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
45 минут назад

Особая экономическая зона: что это, список ОЭЗ России

Алиса Селезнёва

Главная цель создания особой экономической зоны заключается в том, чтобы ускорить социально-экономическое развитие страны и максимально эффективно решить задачи, неизбежно возникающие в процессе.

Особая экономическая зона: что это, список ОЭЗ России
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

«Рамблер» рассказывает, что называют особой экономической зоной и где они находятся.

Видео дня

Что такое особые экономические зоны

Это территории, которые обладают особым юридическим статусом и экономическими льготами, чтобы привлечь российских и зарубежных инвесторов в определенные отрасли, приоритетные для страны. Сокращенно — ОЭЗ. Их создание и развитие регулирует отдельный Федеральный закон ФЗ-116, действующий с 22 июля 2005 года.

Зачем нужны ОЭЗ

По задумке создателей, ОЭЗ помогают развивать высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, транспортно-логистическую систему и туризм. Этим занимается акционерное общество «Особые экономические зоны», единственным акционером которого является государство.

Предпринимателям обеспечен особый режим и условия для ведения деятельности:

  • инфраструктура для развития бизнеса, позволяющая сэкономить на создании нового производства
  • режим свободной таможенной зоны
  • налоговые преференций
  • система администрирования «одно окно» для упразднения с государственными регулирующими органами

Типы особых экономических зон

  1. Промышленно-производственные зоны ОЭЗ
  2. Tехнико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ
  3. Портовые зоны
  4. Туристско-рекреационные зоны ОЭЗ

Сколько всего ОЭЗ в России

Сегодня в России действуют 45 особых экономических зон четырех типов.

Список ОЭЗ России

Особые экономические зоны промышленно-производственного типа

  • «Тольятти», Самарская область
  • «Титановая долина», Верхняя Салда, Свердловская область
  • «Ступино Квадрат», Ступинский район, Московская область
  • «Центр», Новоусманский район, Воронежская область
  • «Кулибин», Дзержинск, Нижегородская область
  • «Моглино», Псковский район, Псковская область
  • «Калуга», Людиново, Боровский район, Калужская область
  • «Лотос», Наримановский район, Астраханская область
  • «Узловая», Узловский район, Тульская область
  • «Орёл», Мценский район, Орловская область
  • «Кашира», Кашира, Московская область
  • «Грозный», Грозный, Чеченская Республика
  • «Алга», Ишимбайский, Стерлитамакский районы, Республика Башкортостан
  • «Доброград-1», Ковровский район, Владимирская область
  • «Максимиха», Домодедово, Московская область
  • «Авангард», Омск, Омская область
  • «Красноярская технологическая долина», Красноярск, Красноярский край
  • «Оренбуржье», Оренбург, Орск, Оренбургская область
  • «Новгородская», Новгородский район, Новгородская область
  • «Иваново», Иваново и Родниковский район, Ивановская область
  • «Стабна», Смоленский район, Смоленская область
  • «Третий полюс», Железногорск и Железногорский район, Курская область
  • «Усть-Луга», Кингисеппский район, Ленинградская область
  • «Пермь», Пермь и Пермский район

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа

  • «Дубна», Дубна, Московская область
  • «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург
  • «Томск», Томск, Томская область
  • «Технополис „Москва“», Москва
  • «Исток», Фрязино, Московская область
  • «Иннополис», Иннополис, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан
  • ОЭЗ в Саратовской области, Саратовская область

Портовые ОЭЗ

  • Ульяновск, Ульяновская область
  • Оля, Астраханская область

Туристические ОЭЗ

  • «Байкальская гавань» Прибайкальский район, Республика Бурятия
  • «Бирюзовая Катунь», Алтайский край
  • «Завидово», Конаковский район, Тверская область
  • «Ворота Байкала», Слюдянский район, Иркутская область
  • «Архыз», Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика
  • «Ведучи», Итум-Калинский район, Чеченская Республика
  • «Эльбрус», Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика
  • «Матлас», Хунзахский район, Республика Дагестан
  • «Армхи и Цори», Джейрахский и Сунженский районы, Республика Ингушетия
  • «Мамисон», Владикавказ, Северная Осетия
Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители