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16 минут назад

Стала известна дата объявления потолка цен на нефть из России

Елена Прошина

Страны «Большой семерки» собираются объявить потолок цен на нефть из России 23 ноября. Об этом сообщает Bloomberg.

Стала известна дата объявления потолка цен на нефть из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В этот день должна будет состояться встреча послов Евросоюза. Согласно планам, предлагаемую предельную цену на российскую нефть объявит администрация президента США Джо Байдена. Однако один из источников издания сомневается в том, что решение будет объявлено 23 ноября. Источник полагает, что ЕС потребуется больше времени на окончательное утверждение ограничений.

Уточняется, что ранее страны Запада обсуждали установление максимальной цены в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Но сейчас два собеседника издания заявили, что цена может оказаться выше 60 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть перешли к резкому падению

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует в ближайшее время опубликовать дополнительные рекомендации по ограничению цен на российскую нефть.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,ЕС,
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