Стала известна дата объявления потолка цен на нефть из России

Страны «Большой семерки» собираются объявить потолок цен на нефть из России 23 ноября. Об этом сообщает Bloomberg.

В этот день должна будет состояться встреча послов Евросоюза. Согласно планам, предлагаемую предельную цену на российскую нефть объявит администрация президента США Джо Байдена. Однако один из источников издания сомневается в том, что решение будет объявлено 23 ноября. Источник полагает, что ЕС потребуется больше времени на окончательное утверждение ограничений.

Уточняется, что ранее страны Запада обсуждали установление максимальной цены в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Но сейчас два собеседника издания заявили, что цена может оказаться выше 60 долларов за баррель.