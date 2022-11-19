Эксперт рассказал о причине снижения зависимости Европы от газа РФ

Руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян в беседе с РИА Новости рассказал, что возобновляемые источники энергии снизят зависимость Евросоюза от российского газа, но эффект станет заметен через несколько лет.
18 мая Еврокомиссия приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ, для реализации плана к 2029 году потребуются €300 млрд.
"Одним из трех направлений действий данного плана является ускорение развития ВИЭ, что должно обеспечить энергобезопасность и со временем снизить цены на энергию в регионе… Однако нужно понимать, что данные меры дадут эффект не сразу, в лучшем случае в течение нескольких лет", - сказал Амирагян.
Эксперт рассказал, что основной упор Европа делает на развитие солнечной энергетики и расширение использования биометана и производстве и потреблении "зеленого" водорода. Амирагян подчеркнул, что проекты возобновляемых источников энергии в большинстве европейских стран вышли на рентабельность еще до энергокризиса, а высокие цены на газ и уголь, сложившиеся с 2021 года, еще больше увеличили рентабельность.
По его словам, российский природный газ используется в Евросоюзе не только для генерации электроэнергии, но и в качестве сырья в промышленности и источника энергии в домах.