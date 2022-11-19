Эксперт рассказал о причине снижения зависимости Европы от газа РФ

Руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян в беседе с РИА Новости рассказал, что возобновляемые источники энергии снизят зависимость Евросоюза от российского газа, но эффект станет заметен через несколько лет.

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18 мая Еврокомиссия приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ, для реализации плана к 2029 году потребуются €300 млрд.

"Одним из трех направлений действий данного плана является ускорение развития ВИЭ, что должно обеспечить энергобезопасность и со временем снизить цены на энергию в регионе… Однако нужно понимать, что данные меры дадут эффект не сразу, в лучшем случае в течение нескольких лет", - сказал Амирагян.

Эксперт рассказал, что основной упор Европа делает на развитие солнечной энергетики и расширение использования биометана и производстве и потреблении "зеленого" водорода. Амирагян подчеркнул, что проекты возобновляемых источников энергии в большинстве европейских стран вышли на рентабельность еще до энергокризиса, а высокие цены на газ и уголь, сложившиеся с 2021 года, еще больше увеличили рентабельность.