Украина отказала "Газпрому" в одном из способов поставки газа в Европу

Транзит российского газа через Украину осуществляется только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через вторую станцию - «Сохрановку» - была отклонена украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».

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Он отметил, что 19 ноября «Газпром» подает топливо в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,6 млн куб. м.

«Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - сказали в компании.

Накануне объем прокачки составлял 41,9 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для российского газа в Западную и Центральную Европу. Прокачка по «Северному потоку» полностью остановлена. По «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» топливо идет в Турцию и страны Юго-Восточной Европы.

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) в мае заявил, что прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР.

Однако в российском газовом холдинге заявили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора. В ОГТСУ предложили «Газпрому» перенести все объемы транзита на крупнейшую газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Однако в «Газпроме» отметили, что это технологически невозможно из-за российской потоковой схемы.