В России назвали инструменты для преодоления глобального кризиса

Названы инструменты для преодоления глобального экономического кризиса. На саммите АТЭС их перечислил глава российской делегации, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Белоусов отметил, что снятие барьеров, восстановление доверия и балансировка климатической повестки являются тремя необходимыми условиями.

«Я думаю, что выработка мер - это дело коллективное. На чем сосредоточиться - это, прежде всего, снятие барьеров, которых сейчас наплодили очень много», - сказал российский политик.

Это касается и торговых барьеров, и вопросов распространения технологий, и финансовых ограничений.

Кроме того необходимо восстановление взаимного доверия партнеров. Иначе «никакие правила не будут действовать».

Также первый вице-премьер призвал «сбалансировать климатическую повестку так, чтобы она не препятствовала восстановлению экономического роста».

Лейтмотивом дискуссий второго дня саммита стала неизбежность кризиса мировой экономики.