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57 минут назад

Россия отвяжет расчеты с дружественными странами от доллара

Майк Габриелян

Власти России решили полностью отвязать от доллара расчеты с дружественными странами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке и во власти.

Россия отвяжет расчеты с дружественными странами от доллара
Фото: ТАССТАСС

Планируется, что появятся альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют, они будут независимы от доллара.

Сейчас при расчетах нацвалютами курс рассчитывается через доллар. Например, при расчетах парой рубль-тенге, курс казахстанской валюты определяется через американскую.

Источники отмечают, что перед рынком стоит «глобальная задача построить систему, которая позволит навсегда уйти от кросс-курса через доллар». Сейчас эту инициативу прорабатывают ЦБ и Минфин вместе с банками.

В частности, анонимный федеральный чиновник рассказал. что рассматривается «вариант корзины валют». Валютная корзина должна соответствовать российской структуре внешнеторгового оборота. Набор валют, который мог бы войти в корзину, пока неясен.

Источник РБК в крупном банке считает, что альтернативой доллару может быть только юань. Он может использоваться как шлюз. Мешает, что пока юань не является свободно конвертируемой валютой, а для его использования нужно согласие Китая.

Ранее Россия и Китай начали расчеты в сфере энергоресурсов в рублях и юанях.

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