Аналитик заявил о лишении многих стран дешевой нефти из РФ из-за потолка цен

Принятие потолка цен на российскую нефть приведет к тому, что она подорожает для многих стран и лишит их дешевых поставок из России. Об этом ИА REGNUM заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В случае принятия потолка цен Индия лишится дешевой российской нефти, а стоимость барреля подскочит в разы, что приведет к более высоким расходам на покупку нефти у других стран и негативно скажется на росте экономики. Вряд ли властям Индии нужна такая ситуация", - отметил Вавилов.

По его словам, по мере приближения даты, когда должны принять потолок цен на нефть из России, появляются различные неподтвержденные прогнозы, согласно которым Индия уже не размещает заказы на закупку после 5 декабря.

При этом сами компании, о которых идет речь в статье агентства Reuters, не ответили на официальные запросы по этому вопросу. Он добавил, что если информация Reuters окажется правдивой, то индийские нефтеперерабатывающие заводы действительно опасаются реакции зарубежных банков, от которых зависят.

Если же Индия примет условия потолка цен на нефть из России, то это повысит стоимость барреля для индийских покупателей, что приведет к более высоким расходам на покупку нефти у других стран и негативно скажется на росте экономики.