Индонезия начала "агрессивно" искать нефтегазовые месторождения

Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina Hulu Energi (PHE) стала использовать «агрессивную» разведку для нахождения новых месторождений нефти и газа. Об этом сообщает агентство ANTARA.
«На сегодняшний день компания завершила бурение 15 разведочных скважин и находится в процессе бурения еще пяти. Это масштабное бурение уже дало результаты в виде новых ресурсов», — отметил директор PHE по разведке Мухаррам Джайи Пангурисенг.
По его словам, масштабные и агрессивные исследования всегда давали самые лучшие результаты, поэтому так будет и в этот раз. При этом PHE внедрила несколько современных технологических решений, которые помогают разведке. Кроме того, работы будут вестись как на территории Индонезии, так и за е пределами.
В последние несколько месяцев Индонезия пытается принимать меры по стимулированию инвестиций в нефтегазовый сектор на фоне энергокризиса. Сейчас спрос на нефть в стране значительно выше предложения.
В конце октября власти Сомали подписали договор с американской Coastline Exploration о поиске нефтегазовых месторождений на морском шельфе. Соглашение основано на принципах раздела продукции. Контракт позволяет компании вести разведку на семи блоках. В качестве бонусов американское предприятие выплатит правительству Сомали $7 млн.