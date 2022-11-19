Индонезия начала "агрессивно" искать нефтегазовые месторождения

«На сегодняшний день компания завершила бурение 15 разведочных скважин и находится в процессе бурения еще пяти. Это масштабное бурение уже дало результаты в виде новых ресурсов», — отметил директор PHE по разведке Мухаррам Джайи Пангурисенг.

По его словам, масштабные и агрессивные исследования всегда давали самые лучшие результаты, поэтому так будет и в этот раз. При этом PHE внедрила несколько современных технологических решений, которые помогают разведке. Кроме того, работы будут вестись как на территории Индонезии, так и за е пределами.