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46 минут назад

Индонезия начала "агрессивно" искать новые нефтегазовые месторождения

Газета.Ru

Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina Hulu Energi (PHE) стала использовать «агрессивную» разведку для нахождения новых месторождений нефти и газа. Об этом сообщает агентство ANTARA.

Индонезия начала "агрессивно" искать нефтегазовые месторождения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На сегодняшний день компания завершила бурение 15 разведочных скважин и находится в процессе бурения еще пяти. Это масштабное бурение уже дало результаты в виде новых ресурсов», — отметил директор PHE по разведке Мухаррам Джайи Пангурисенг.

По его словам, масштабные и агрессивные исследования всегда давали самые лучшие результаты, поэтому так будет и в этот раз. При этом PHE внедрила несколько современных технологических решений, которые помогают разведке. Кроме того, работы будут вестись как на территории Индонезии, так и за е пределами.

В последние несколько месяцев Индонезия пытается принимать меры по стимулированию инвестиций в нефтегазовый сектор на фоне энергокризиса. Сейчас спрос на нефть в стране значительно выше предложения.

В конце октября власти Сомали подписали договор с американской Coastline Exploration о поиске нефтегазовых месторождений на морском шельфе. Соглашение основано на принципах раздела продукции. Контракт позволяет компании вести разведку на семи блоках. В качестве бонусов американское предприятие выплатит правительству Сомали $7 млн.

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