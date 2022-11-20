Аналитик спрогнозировал резкое подорожание газа в Европе

«Я думаю, что к концу отопительного сезона вполне может быть и три тысячи долларов за тысячу кубов. Здесь всё будет зависеть от того, какая будет зима. Мы это прогнозировать не можем. В любом случае 2023 год будет довольно сложным», — спрогнозировал аналитик.