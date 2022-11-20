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1 час назад

Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась

Lenta.ru

Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона РоссииКалининградской области — стабилизировалась. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на сайте ведомства.

Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Калининградской области региональным властям удалось стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на то, что этот субъект страны больше других пострадал от западных санкций», — указал глава МинэМинэкономразвития.

Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2022 года отмечается положительная динамика доходов бюджета. Обеспечивается перевозка важных для региона грузов: продовольствия, товаров повседневного спроса, строительных материалов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что благодаря решениям Минэкономразвития России почти в два раза, на шесть миллиардов рублей, выросло федеральное финансирование инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм.

Ранее Алиханов назвал сроки восстановления сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС), отметив, что это может занять два-три года.

Экономика,Антон Алиханов,Максим Решетников,Минэкономразвития,ЕС,
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