Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России стабилизировалась

Экономика наиболее пострадавшего от санкций региона России — Калининградской области — стабилизировалась. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на сайте ведомства.

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«В Калининградской области региональным властям удалось стабилизировать экономическую ситуацию, несмотря на то, что этот субъект страны больше других пострадал от западных санкций», — указал глава МинэМинэкономразвития.

Отмечается, что по итогам десяти месяцев 2022 года отмечается положительная динамика доходов бюджета. Обеспечивается перевозка важных для региона грузов: продовольствия, товаров повседневного спроса, строительных материалов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что благодаря решениям Минэкономразвития России почти в два раза, на шесть миллиардов рублей, выросло федеральное финансирование инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм.