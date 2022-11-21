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18 минут назад

Боррель заявил, что ЕС выступает за создание новых транспортных коридоров в обход России

ТАССиещё 3

Евросоюз намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе за счет строительства новых транспортных коридоров в обход России. Об этом заявил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС выступил за создание транспортных коридоров в обход России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Россия и Китай продолжают играть важную роль в Центральной Азии. Вместе с тем страны этого региона стремятся диверсифицировать торговые и внешнеполитические отношения, рассматривая ЕС как наиболее подходящего партнера. ЕС в свою очередь заинтересован в том, чтобы "воспользоваться этими изменениями".

"Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России", - написал глава европейской дипломатии в своем блоге.

В частности, речь идет о Транскаспийском международном транспортном маршруте, развитие которого обсуждалось в ходе недавнего визита Борреля в Казахстан.

Он отметил, что ЕС уже является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Центральной Азии. "За последние десять лет ЕС инвестировал в регион более €100 млрд, что делает нас крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций, намного опережающим Россию и Китай", - добавил он.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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