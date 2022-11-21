ЕС выступил за создание транспортных коридоров в обход России

Евросоюз намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе за счет строительства новых транспортных коридоров в обход России. Об этом заявил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Россия и Китай продолжают играть важную роль в Центральной Азии. Вместе с тем страны этого региона стремятся диверсифицировать торговые и внешнеполитические отношения, рассматривая ЕС как наиболее подходящего партнера. ЕС в свою очередь заинтересован в том, чтобы "воспользоваться этими изменениями".

"Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России", - написал глава европейской дипломатии в своем блоге.

В частности, речь идет о Транскаспийском международном транспортном маршруте, развитие которого обсуждалось в ходе недавнего визита Борреля в Казахстан.