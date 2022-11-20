Какую валюту лучше купить до Нового года

Россиянам лучше до Нового года купить валюты дружественных стран, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Михаила Васильева.

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По его словам, это необходимо сделать в виде облигаций. Речь идет о юане, а покупка долларов и евро из-за ограничительных мер на сегодня не лучший вариант вложений из-за рисков. Васильев указывает, что безналичные доллар и евро сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения санкций Запада на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.

При этом отмечается, что наличные доллар и евро таких рисков не содержат, однако их покупательная способность быстро снижается за счет рекордной за последние десятилетия инфляции в Соединенных Штатах в 7,7% и Европе в 10,7%. Эксперт считает, что на этом фоне лучше предпочесть валюты дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными. Наиболее перспективная валюта — юань.

Васильев уточнил, что сегодня экономика КНР показывает активный рост, инфляция в стране в отличие от США и Европы находится под контролем Центробанка и составляет 2,1%. Вложения денег в облигации в юанях является одними из немногих, которые приносят положительную реальную доходность. В качестве доказательства эксперт привел в пример тот факт, что оборот торговли юанем на Московской бирже в октябре превысил объем торгов, как евро, так и долларом.