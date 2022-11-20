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45 минут назад

Какую валюту лучше купить до Нового года

Елена Прошина

Россиянам лучше до Нового года купить валюты дружественных стран, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Михаила Васильева.

Какую валюту лучше купить до Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это необходимо сделать в виде облигаций. Речь идет о юане, а покупка долларов и евро из-за ограничительных мер на сегодня не лучший вариант вложений из-за рисков. Васильев указывает, что безналичные доллар и евро сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения санкций Запада на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр.

При этом отмечается, что наличные доллар и евро таких рисков не содержат, однако их покупательная способность быстро снижается за счет рекордной за последние десятилетия инфляции в Соединенных Штатах в 7,7% и Европе в 10,7%. Эксперт считает, что на этом фоне лучше предпочесть валюты дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными. Наиболее перспективная валюта — юань.

Васильев уточнил, что сегодня экономика КНР показывает активный рост, инфляция в стране в отличие от США и Европы находится под контролем Центробанка и составляет 2,1%. Вложения денег в облигации в юанях является одними из немногих, которые приносят положительную реальную доходность. В качестве доказательства эксперт привел в пример тот факт, что оборот торговли юанем на Московской бирже в октябре превысил объем торгов, как евро, так и долларом.

Также сохранить сбережения можно купив облигации крупных российских компаний, таких как Роснефть, РУСАЛ, Металлоинвест, Полюс, Сегежа.

Экономика,Михаил Васильев,Металлоинвест,Русал,Роснефть,Московская биржа,
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