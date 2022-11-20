Министр финансов Британии объявил о новой заморозке тарифов на свет

Британское правительство собирается заморозить тарифы на электроэнергию в очередной раз с апреля 2023 года на 12 месяцев. Об этом заявил министр финансов Британии Джереми Хант, передает ТАСС.

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«В апреле мы продлим программу гарантированной цены на дополнительные 12 месяцев на более высоком среднем уровне расходов в £3 тыс. на каждое домохозяйство», — отметил Хант.

По его словам, с учетом роста тарифов и объявленной заморозки, каждая семья в среднем может сэкономить примерно £500 на отоплении.

В публикации указали, что с 1 октября 2022 года тарифы были заморожены на уровне £2,5 тыс. в год. По экспертным оценкам именно такая сумма расходуется среднестатистической семьей, которая пользуется газом и электроэнергией.

19 ноября газета The Times, ссылаясь на Британский институт фискальных исследований (IFS) писала, что средний класс в Британии может столкнуться с настоящим шоком на фоне роста налогов в стране.