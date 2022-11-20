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1 час назад

Министр финансов Британии Хант объявил о новой заморозке тарифов на свет с апреля 2023 года

Газета.Ru

Британское правительство собирается заморозить тарифы на электроэнергию в очередной раз с апреля 2023 года на 12 месяцев. Об этом заявил министр финансов Британии Джереми Хант, передает ТАСС.

Министр финансов Британии объявил о новой заморозке тарифов на свет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В апреле мы продлим программу гарантированной цены на дополнительные 12 месяцев на более высоком среднем уровне расходов в £3 тыс. на каждое домохозяйство», — отметил Хант.

По его словам, с учетом роста тарифов и объявленной заморозки, каждая семья в среднем может сэкономить примерно £500 на отоплении.

В публикации указали, что с 1 октября 2022 года тарифы были заморожены на уровне £2,5 тыс. в год. По экспертным оценкам именно такая сумма расходуется среднестатистической семьей, которая пользуется газом и электроэнергией.

19 ноября газета The Times, ссылаясь на Британский институт фискальных исследований (IFS) писала, что средний класс в Британии может столкнуться с настоящим шоком на фоне роста налогов в стране.

До этого газета The Guardian со ссылкой на обновленные прогнозы Управления по бюджетной ответственности (OBR) писала, что домохозяйства в Британии столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений, а взрывной рост инфляции еще больше подстегнет местную экономику к спаду в продолжительную рецессию.

Экономика,Джереми Хант,
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