Министр финансов Британии объявил о новой заморозке тарифов на свет

Британское правительство собирается заморозить тарифы на электроэнергию в очередной раз с апреля 2023 года на 12 месяцев. Об этом заявил министр финансов Британии Джереми Хант, передает ТАСС.
«В апреле мы продлим программу гарантированной цены на дополнительные 12 месяцев на более высоком среднем уровне расходов в £3 тыс. на каждое домохозяйство», — отметил Хант.
По его словам, с учетом роста тарифов и объявленной заморозки, каждая семья в среднем может сэкономить примерно £500 на отоплении.
В публикации указали, что с 1 октября 2022 года тарифы были заморожены на уровне £2,5 тыс. в год. По экспертным оценкам именно такая сумма расходуется среднестатистической семьей, которая пользуется газом и электроэнергией.
19 ноября газета The Times, ссылаясь на Британский институт фискальных исследований (IFS) писала, что средний класс в Британии может столкнуться с настоящим шоком на фоне роста налогов в стране.
До этого газета The Guardian со ссылкой на обновленные прогнозы Управления по бюджетной ответственности (OBR) писала, что домохозяйства в Британии столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений, а взрывной рост инфляции еще больше подстегнет местную экономику к спаду в продолжительную рецессию.