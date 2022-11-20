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1 час назад

Американский адмирал назвал самую значительную угрозу нацбезопасности США

Lenta.ruиещё 1

Одной из главных угроз нацбезопасности США сейчас является госдолг. О такой проблеме заявил адмирал в отставке Билл Оуэнс в своей статье для Washington Times.

Госдолг назвали самой значительной угрозой нацбезопасности США
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии», — заявил эксперт.

По словам военного, в данный момент американская экономика переживает стагфляцию, похожую на ту, что наблюдалась в стране в годы Второй мировой войны. Так, по подсчетам специалистов, за последние 20 лет расходы США росли с большей скоростью, чем ВВП страны.

При этом в основном все траты были профинансированы за счет заимствований. В итоге с 2000 года доля госдолга от ВВП в США увеличилась с 55 до 122 процентов, то есть почти в два раза. Более того, эксперты прогнозируют, что к 2050 году она вырастет еще больше и достигнет практически 200 процентов.

В начале октября сообщалось, что государственный долг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. Отмечалось, что держателями большей части долговых обязательств выступают частные лица: на их долю приходится свыше 24 триллионов долларов.

Экономика,Билл Оуэнс,
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