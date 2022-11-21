ЕС может ввести налог на вывод активов для восстановления Украины

Европейский союз рассматривает возможность введения "налога на выход" для попавших под санкции лиц, которые захотят вывести свои активы из-под европейской юрисдикции. Вырученные средства могут, в том числе, пойти на финансирование восстановления Украины. Об этом пишет в понедельник газета Politico со ссылкой на документы Европейской комиссии (ЕК).

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В материалах говорится, что Брюссель обдумывает введение "гармонизированного налога на выход, который применялся бы к физическим лицам под санкциями, являющимися налоговыми резидентами третьей страны". Налог предлагается взимать в случае, если "активы или доход от прироста капитала такого лица переводятся из любой страны-члена ЕС в третью страну налогового резидентства физического лица, на которое распространяется решение о санкциях".

Европейская комиссия указывает, что эти правила будут иметь всеобщий характер, то есть не должны быть направлены только против каких-то конкретных стран. Ответственность за исполнение будут нести государства объединения. ЕК же предложит правовой акт, прописывающий условия для взимания налога.

Как указывает газета, введение налога является одним из возможных вариантов "для обеспечения финансирования восстановления Украины". Помимо этого изучается возможность переводить Евросоюзу конфискованные в странах объединения российские активы, после чего средства будут направлены Киеву. Также рассматривается система добровольных взносов со стороны стран ЕС и система обязательных переводов от стран-членов в бюджет Евросоюза через новый сбор.