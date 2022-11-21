Европейцы стремятся купить дизельное топливо из России до эмбарго

Трейдеры из Европы пытаются приобрести российское дизельное топливо до введения эмбарго Евросоюза в феврале, информирует Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Европейские трейдеры спешат заполнить баки российским дизельным топливом до введения запрета ЕС в феврале, поскольку альтернативные источники остаются ограниченными», — сказано в материале.

По данным информагентства, в ноябре, когда у Европы почти не было экономически выгодных альтернатив, дизельное топливо из России занимало 44% от общего объема импорта в Европу по сравнению с 39% в октябре.

В свою очередь, сотрудник аналитической компании Vortexa Памелы Мунгер заявила, что с 1 по 12 ноября объем поставок российского дизельного топлива, предназначенного для хранилища «Амстердам-Роттердам-Антверпен», возрос до 215 тыс. баррелей в сутки, что на 126% превышает показатели октября.