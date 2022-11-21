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47 минут назад

ЕС и США предрекли торговую войну

Лера Букина

Европа опасается действия американского закона о снижении инфляции. Она готовит ответ на принятие такой меры, за которым, вероятно, последует трансатлантическая война, передает Politico.

ЕС и США предрекли торговую войну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон вступит в силу с начала следующего года. Отмечается, что европейские страны, в частности, ФРГ, разочаровались тем, что власти Соединенных Штатов не предлагают мирного соглашения.

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Европа беспокоится из-за пакета субсидий и налоговых льгот на сумму $369 млрд для поддержки «зеленого» бизнеса в США. Летом в США был подписан закон о снижении инфляции, предполагающий уменьшение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, которые открываются в стране.

Есть риск того, что компании начнут переводить инвестиции из европейских государств, отмечает издание. Кроме того, схема предусматривает поощрение клиентов «покупать американское».

Власти Германии паникуют из-за того, что крупнейшие компании в связи с повышением стоимости энергоносителей решили свернуть внутренние операции ради инвестиций в другие государства.

В статье говорится, что о мирном урегулировании ситуации речи не идет.

«Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне», - отметил автор статьи.

Ранее обозреватели американского издания Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы к началу торговой войны против Соединенных Штатов. Они отметили наличие риска появления недобросовестной конкуренции со стороны США, на который Европе придется ответить.

Экономика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Международный валютный фонд,ЕС,
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