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1 час назад

Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном

Lenta.ruиещё 1

Турция хотела бы перерабатывать российское зерно в муку, а затем бесплатно кормить бедные страны. Об этом рассказал президент страны Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал о предложении Кремля бесплатно отправлять зерно в слаборазвитые страны и уточнил, что Анкара будет получать пшеницу, перерабатывать в муку, а только затем отправлять. Ранее Эрдоган говорил, что зерно из России в рамках черноморской инициативы будет поставляться в бедные страны Африки.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. МИД России 17 ноября объявил о продлении зерновой сделки еще на 120 дней, до марта 2023 года. На это также согласилась Украина, Турция и ООН.

В свою очередь директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков назвал разблокировку бесплатного российского зерна способом купировать вспышки голода.

Экономика,Олег Кобяков,МИД России,ООН,
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